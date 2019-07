Polizei sucht nach 74-jährigem Schwimmer im Hallwilersee

Im Hallwilersee wird seit Mittwochabend ein 74-jähriger Mann vermisst. Der Unfall passierte in der Nähe des Strandbades im aargauischen Beinwil am See. Nach dem Schwimmer wird fieberhaft gesucht.

Der Notruf war am Mittwoch um 21.50 Uhr bei der Polizei eingegangen, wie die Kantonspolizei Aargau am Donnerstag auf Twitter schrieb. Die Suche, die vorerst bis kurz vor 3 Uhr dauerte, wurde durch Boote, Taucher und einen Rega-Heli unterstützt. Die Suche wurde am Donnerstagvormittag fortgesetzt.