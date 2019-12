Polizei räumt Weihnachtsmarkt in Berlin

Die Polizei hat den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin geräumt. «Aktuell sind unsere Kollegen am Weihnachtsmarkt Breitscheidplatz im Einsatz und räumen diesen, um Hinweisen auf einen möglicherweise verdächtigen Gegenstand nachzugehen», teilte die Polizei auf Twitter am Samstagabend mit.