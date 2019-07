Polizei nimmt Lenker nach waghalsigem Überholmanöver fest

Fahrausweisentzug bei Touristen

Ein Entzug des Führerausweises kann bei schwereren Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz zu Handen der Administrativbehörde – in der Schweiz die zuständigen Strassenverkehrsämter – verordnet werden. Bei ausländischen Touristen greift dieses Vorgehen in der Regel nicht, es sei denn, sie hielten sich über längere Zeit in der Schweiz auf. In den anderen Fällen müsste die Administrativbehörde des jeweiligen Heimatlandes eingreifen, worauf die hiesigen Behörden jedoch wenig Einfluss haben.

Anders die Situation bei der vorübergehenden Sicherstellung eines Führerausweises: Wenn zum Beispiel ein Tourist nicht mehr fahrtüchtig ist und er von niemandem begleitet wird, der die Weiterfahrt übernehmen könnte, kann die Polizei den Führerschein direkt sicherstellen, bis die Fahrtüchtigkeit wieder gewährleistet ist. (mb)