Polizei gibt Todesursache von 39 Vietnamesen bekannt

In Grossbritannien entdeckten Beamte in Essex im Container eines Lastwagens 39 Tote.

Die Leichen von 31 Männern und acht Frauen aus Vietnam waren am 23. Oktober in einem LKW-Kühlcontainer in Grays östlich von London aufgefunden worden. Der Container war kurz zuvor per Fähre über den Ärmelkanal nach Grossbritannien gekommen.