Pferde brennen durch - Frauen von Kutsche geschleudert

Die Kutsche, die von zwei Pferden gezogen wurde, war auf dem Wirtschaftsweg zwischen Schwörstadt und Wehr unterwegs. Auf der Kutsche befanden sich die 47-jährige Kutscherin und ihre 64-jährige Mitfahrerin. Zum Unfall, der sich am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr ereignete, kam es, als sich die Pferde durch die Geräusche eines Traktors erschraken und in der Folge im Galopp durchbrannten. Dabei seien die Frauen von der Kutsche geschleudert worden. Die beiden Pferde rannten unterdessen weiter, wobei die Kutsche gegen mehrere Bäume geknallt und das Geschirr abgerissen sei. Aufgrund dieser Umstände entstand an der Kutsche, wie auch am Material der Tiere ein Sachschaden in der Höhe von rund 8'000 Euro.