Passagier filmt Notlandung in Sibirien

Den Angaben zufolge starben der Pilot und ein weiteres Mitglied der Besatzung. Mehr als 20 Menschen sollen medizinische Hilfe benötigt haben. Die Antonow AN-24 war demnach am Morgen auf dem Flughafen Nischneangarsk in der russischen Teilrepublik Burjatien bei einer Notlandung hart aufgeprallt, in ein Gebäude gekracht und in Brand geraten. Auf Bildern waren brennende Trümmerteile sowie schwere Schäden an dem barackenähnlichen Gebäude zu sehen.

Ermittler leiteten ein Verfahren wegen Verstosses gegen die Sicherheitsvorschriften ein. Es gab Hinweise darauf, dass ein Triebwerk des Flugzeugs in der Luft ausgefallen war. Die Ursache des Unglücks war allerdings zunächst unklar. Die Piloten waren nach Angaben der Fluglinie sehr erfahren.

Die Maschine gehörte der Fluggesellschaft Angara, die ihren Sitz in Irkutsk hat. Der Flug sollte von der burjatischen Hauptstadt Ulan-Ude über Nischneangarsk nach Irkutsk gehen. Die Region ist im Sommer ein beliebtes Urlaubsgebiet. In Russland kommt es immer wieder zu schweren Unglücken im Luftverkehr. Bei einer Bruchlandung eines Superjets SSJ-100 auf dem Moskauer Flughafen Scheremetjewo starben Anfang Mai mehr als 40 Menschen in dem brennenden Wrack.