Paris atmet auf: Bleigefahr rund um Notre-Dame gebannt

Nach dem Feuer in der Pariser Kathedrale Notre-Dame schliessen die französischen Behörden die Gefahr einer Bleivergiftung für Anwohner aus. Ab nächster Woche sollen die wegen der Gefahr gestoppten Bauarbeiten wieder aufgenommen werden.

«Alle Tests, die wir in einem Umkreis von 500 Metern um Note-Dame vorgenommen haben, sind negativ», sagte der stellvertretende Pariser Bürgermeister Emmanuel Grégoire am Dienstag im Sender LCI. «Das heisst: Es besteht keine Gefahr.» Die französischen Behörden räumten allerdings erhöhte Bleiwerte an einigen Schulen und Krippen ein. Zudem müssen mehr als 160 Kinder regelmässig untersucht werden.