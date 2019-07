Omega-Hoch bringt die nächste Hitzewelle

Bereits am Montag wird verbreitet die 30-Grad-Marke geknackt. Richtig heiss wird es aber am Donnerstag: Dann sind im Rhonetal, in der Nordwestschweiz, dem unteren Aaretal sowie in Genf bis zu 37 Grad möglich. Auch in der Nacht sinkt das Thermometer verbreitet nicht unter 20 Grad. Es muss mit Tropennächten gerechnet werden.

Wie lange die Hitzewelle andauert, ist noch unklar. Am Freitag könnte kühlere Luft über die Schweiz ziehen, dafür steigt das Gewitterrisiko. Möglich ist aber auch, dass uns die hohen Temperaturen eine Weile erhalten bleiben. Der Bund warnt ab dem Dienstag vor einer erheblichen Hitzegefahr (Stufe 3).

Von einem Omega-Hoch spricht man, wenn ein Hochdruckgebiet von zwei Tiefdruckgebieten flankiert wird. Diese Konstellation sorgt für eine ausserordentlich stabile Wetterlage.

