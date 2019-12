Notre-Dame: Erstmals seit Napoleon-Ära keine Weihnachtsmesse

Zum ersten Mal seit Napoleons Zeiten wird es an Weihnachten keine Messe in der Pariser Kathedrale geben. Die Notre-Dame wurde vor gut acht Monaten von einem Brand schwer verwüstet.

Gläubige können die Messen in der Kirche Saint-Germain l'Auxerrois beim Louvre-Museum oder in Saint-Sulpice in der Nähe des Luxemburg-Parks besuchen, teilte die Pariser Diözese mit. Seit 1803 habe es immer eine Weihnachtsmesse in Notre-Dame gegeben – auch während der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg, sagte eine Mitarbeiterin der Nachrichtenagentur DPA.