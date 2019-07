Nach Vergewaltigung: «Die Eltern kümmern sich nicht»

Tiefer Platz auf der Hühnerleiter

Vom Sehen will Nierhaus alle fünf Beschuldigten kennen. Er weiss, dass früher einer der Verdächtigen nur 150 Meter entfernt wohnte, hoch oben überm «Barbershop Babylon», gleich am Rondell der Eppinghofer Strasse. Dem Krisen-Kreisverkehr. Ludmilla warnt, als Frau dürfe man nicht abends über den Spielplatz in der Charlottenstrasse gehen: «Da sitzen die Männer und saufen, morgens findest du die Spritzen der Junkies.» Mehmet berichtet, welche Läden am Platz auch Drogen verticken («Jeder hier weiss, wo es was gibt – auch die Kids.») Und er erzählt, was passiert, wenn ein Halbstarker seine 17-jährige Tochter angemacht hat: «Den knöpf ich mir selbst vor.» Keine Polizei? Mehmet winkt ab: «Die kommt eh nicht.»

Also packen sie selbst an. Die «Rolli Rockers» betreiben eine Kleiderkammer, sammeln Spielzeug, organisieren mit Spenden drei Wochen Zeltlager für 180 Euro pro Kind. Fast jeder zweite Haushalt (43 Prozent) im Quartier lebt von Hartz IV. Drinnen im Laden hängt ein Foto von Hannelore Kraft: 2016, als die Sozialdemokratin noch Ministerpräsidentin in Nordrhein-Westfalen war, kam sie mal vorbei, sie ist bis heute Landtagsabgeordnete für Mülheim. «Lange her», sagt Nierhaus, «ich wähl' nicht mehrniemanden!»

Das Viertel am Kreisverkehr ordnet sich selbst, immer wieder. Deutschen und Türken gehören die meisten Gebäude. Die Bulgaren kamen als Vorletzte, ihr Platz auf der sozialen Hühnerleiter ist noch weit unten. Unter ihnen werden nur die Schwarzafrikaner eingereiht. «Von den Typen handeln viele mit Drogen», erzählt ein türkischer Friseur. Immerhin, inzwischen fahre die Polizei mehr Kontrolle – «sonst wäre das hier schlimmer als in einer Apotheke.»