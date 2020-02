Mutmassliche Menschenhändlerin akzeptiert Schuldsprüche

Die hohen Summen stürzten die in die Schweiz gelockten Thai in eine Schuldenfalle, die sie noch enger an «Mam» band. Die meisten «Mädchen» verfügten nicht über Sprachkenntnisse, um sich in der Schweiz durchzuschlagen. Sie lebten isoliert unter der Knute von «Mam», die sie rabiat zum Anschaffen antrieb.

Das bernische Obergericht muss nun das Urteil des Regionalgerichts Berner Jura-Seeland in Biel überprüfen. Das Obergericht will das Urteil am 6. März bekannt geben.

