Mordverdächtige in Kanada tot gefunden

Die Fahnder gehen weit über 200 Hinweisen nach, doch die mutmasslichen Dreifachmörder bleiben unentdeckt. Der Vater von Schmegelsky meldet sich bei Reportern. Sein Sohn habe die Trennung der Eltern nicht verkraftet und befinde sich auf einer «Suizid-Mission»: «Die Jagd nach den beiden wird mit seinem Tod enden, da bin ich sicher», sagt Al Schmegelsky dem Fernsehsender CBS.

Das Motiv bleibt unklar

Der Vater sollte recht bekommen. Am 2. August findet die Polizei ein stark beschädigtes Boot auf dem Nelson River und verschiedene Gegenstände, die den beiden Flüchtigen zugeordnet werden. Am Mittwoch werden dann die zwei Leichen entdeckt. «Wir gehen davon aus, dass es sich um die beiden Verdächtigen handelt», sagte eine Polizeisprecherin. Eine Obduktion in der Provinzhauptstadt Winnipeg soll am Donnerstag für Gewissheit sorgen, so der Minister für öffentliche Sicherheit, Ralph Goodale.

Weshalb McLeod und Schmegelsky drei Menschen umgebracht haben, wird womöglich für immer unklar bleiben.