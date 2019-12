Leiche im Kehrichtsack: Toter hatte Drogen-Fingerlinge im Bauch

Der Mann hatte mehrere 100 Gramm in Fingerlinge verpacktes Kokain im Bauch und starb an einem Darmdurchbruch. Seine Identität ist nach wie vor nicht bekannt. Die Leiche, die ein Spaziergänger am Sonntag gefunden hatte, war äusserlich unversehrt, Spuren von Gewalt wurden nicht gefunden. Bei der Obduktion fanden die Gerichtsmediziner eine grössere Anzahl von Drogen-Kokons im Darm und stellten einen Darmdurchbruch fest, wie die St. Galler Kantonspolizei am Dienstag mitteilte. Die Fingerlinge enthielten Kokain, wie Polizeisprecher Hanspeter Krüsi der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.