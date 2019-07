Mann soll Mutter und Kind vor Zug gestossen haben

Ein Mann soll am Hauptbahnhof von Frankfurt am Main am Montag eine Frau und deren achtjährigen Sohn vor einen einfahrenden ICE gestossen haben. Das Kind wurde von dem Zug erfasst und getötet, wie die Polizei mitteilte. Die Mutter konnte sich demnach noch rechtzeitig aus dem Gleisbett retten - gegen den Verdächtigen ermittelt eine Mordkommission.