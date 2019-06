Kapitänin droht nach Festnahme mehrjährige Haft

Die NGO rechtfertigte die Landungsoperation mit einem extremen Notstand an Bord. Rackete habe keine andere Wahl gehabt. Es gab nicht mehr genug Wasser, niemand habe mehr duschen können, überall hätten sich Abfallberge getürmt. Die Sorge um die psychische Verfassung der Migranten soll zuletzt so gross gewesen sein, dass die Crewmitglieder befürchteten, manche Migranten könnten sich das Leben nehmen. Am Ende halfen fünf linke italienische Abgeordnete, die in den vergangenen Tagen ebenfalls an Deck waren. Sie hätten turnusmässig auf die Passagiere aufgepasst.

???? Statement unserer Kapitänin, #CarolaRackete, vor dem Einlaufen mit der #SeaWatch3.Wir sind stolz auf unsere Kapitänin, sie hat genau richtig gehandelt. Sie hat auf dem Seerecht beharrt und die Menschen in Sicherheit gebracht," – #SeaWatch-Vorstand Johannes Bayer. pic.twitter.com/0BWHOTFPVf — Sea-Watch (@seawatchcrew) 29. Juni 2019

Kaum hatte das Schiff angelegt, ging die Polizei an Bord und führte Carola Rackete ab. Die italienische Nachrichtensender übertrugen die Szenen live. Die 31 Jahre alte Deutsche wirkte müde, als man sie im Fonds eines Polizeiautos wegbrachte. Unterdessen hatten sich einige hundert Menschen an der Mole versammelt. Manche klatschten Rackete zu, lobten sie für ihren Mut, unter ihnen der Pfarrer der Insel, der seit Tagen im Freien geschlafen hatte, um so gegen das Anlegeverbot zu protestieren.

Anwesend war auch Pietro Bartolo, der bekannte Arzt und Flüchtlingshelfer von Lampedusa. Es waren aber auch Kritiker der Sea-Watch vor Ort, etwa eine Politikerin der Partei von Innenminister Matteo Salvini, der rechten Lega, die den Helfern vorwarf, Lampedusa zu «überrennen». «Die Migranten können an Land gehen», sagte sie. «Doch die Crew ist Komplizin der Schlepper und gehört sofort verhaftet.»

Rackete drohen mehrere Jahre Haft

Es drohen Carola Rackete nun mehrere strafrechtliche Anklagen, die, sollte das Gericht in Agrigento sie verurteilen, je mehrere Jahre Haft zur Folge hätten. Wahrscheinlich wird man ihr vorwerfen, sie habe Beihilfe zur illegalen Einwanderung geleistet, als sie am 12. Juni die zunächst 53 in Seenot geratenen Migranten vor der Küste Libyens aufgenommen hatte und trotz eines Angebots des nordafrikanischen Landes nicht dorthin zurückbrachte.

Rackete argumentierte immer, das bürgerkriegszerrissene Libyen sei insgesamt kein sicherer Hafen, was eine weit geteilte Meinung ist, sie würde niemals Menschen dorthin zurückbringen. Deshalb habe sie Kurs auf Lampedusa aufgenommen. Die italienischen Ermittler beschlagnahmte das Logbuch und die Funkprotokolle der Sea-Watch 3.