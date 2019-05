Kapitän nach Schiffsunglück auf der Donau festgenommen

Bei dem Unglück in Budapest waren am Mittwochabend zwei Schiffe kollidiert. Der Zusammenstoss ereignete sich um 21.05 Uhr. Unter der Margaretenbrücke war das kleine Ausflugsschiff «Hableany» vor das grössere Kreuzfahrtschiff «Viking Sigyn» gebogen, wodurch es zu der Kollision kam. Das kleinere Schiff kenterte und ging in wenigen Sekunden unter.

Auf der «Viking Sigyn» kam niemand zu Schaden. Das Schiff gehört den Viking River Cruises mit Sitz in Basel. Das kleinere Schiff kenterte infolge der Wucht des Zusammenstosses und ging in wenigen Sekunden in den Fluten der Donau unter.

Suche nach Vermissten läuft

Mindestens sieben Menschen kamen ums Leben gekommen. Bei den Opfern handelt es sich um südkoreanische Touristen. Sieben Menschen - alle Südkoreaner - konnten unmittelbar nach der Katastrophe aus dem Wasser gerettet werden. Sie wurden wegen Unterkühlung in Budapester Spitälern behandelt, erklärte ein Sprecher des Rettungsdienstes in der Nacht zum Donnerstag.

21 weitere Menschen werden noch vermisst, für sie gibt es kaum noch Hoffnung. Dennoch dauerte die Suche einen Tag nach einer der schlimmsten Schifffahrtskatastrophen in der neueren Geschichte Ungarns an. So suchten hoch spezialisierte Taucher mit Unterstützung der Armee nach den 19 südkoreanischen Passagieren sowie zwei Ungarn, einem Kapitän und einem Matrosen.

Die Aussicht, sie lebend zu finden, wurde von den ungarischen Behörden als gering eingeschätzt. Der hohe Wasserstand, die starken Strömungen und die schlechten Sichtverhältnisse erschweren die Arbeit der Einsatzkräfte. Die Polizei berichtete, dass eine Leiche kilometerweit flussabwärts vom Unglücksort entfernt geborgen worden sei.