Jugendlicher soll Kind aus 10. Stock geworfen haben

Ein 17-Jähriger soll einen sechsjährigen Knaben von einer Aussichtsplattform im zehnten Stock der Tate Modern in London geworfen haben. Der Jugendliche wurde wegen des Verdachts auf versuchten Mord festgenommen

Das Opfer schlug der Polizei zufolge auf einem Dach im fünften Stock des Museums auf und wurde an Ort und Stelle versorgt. Ein Helikopter brachte das Kind in ein Spital. Ärzte kämpften in der Nacht zum Montag um sein Leben. Am frühen Montagmorgen meldete die Polizei per Twitter, der Zustand des Kindes sei «kritisch, aber stabil».