Judith Krantz – Sex and Shopping

Der wird in der Serie gespielt von Donald Trump (40), ein Cameo-Auftritt also, und es ist das TV-Debüt des US-Präsidenten. Gedreht wurde im Trump-Tower, und die Film-Crew, so heisst es, soll entzückt von den Darstellungskünsten Trumps gewesen sein; kein Wunder, er musste sich ja nur so geben, wie er nun mal ist.

Die Miniserie wurde nach einem Buch von Judith Krantz gedreht, einer amerikanischen Erfolgsautorin, deren Werke bis heute 85 Millionen Mal verkauft und in 50 Sprachen übersetzt worden sind. Sie schrieb zehn Romane, angefangen von «Skrupel» (1978) bis «The Jewels of Tessa Kent» (1998), und sie handeln fast ausnahmslos von nur zwei Themen: Sex und Shopping. «Sex und Shopping – die Bekenntnisse eines hübschen jüdischen Mädchens», so hiess auch ihre Autobio­grafie, die im Jahre 2000 erschien.

Zur Romanautorin wurde Judith Krantz erst im Alter von fast 50 Jahren; angeblich, weil ihr die Lehrer auf dem College in einem Kurzgeschichtenkurs nur ein B und nicht ein A gegeben hatten; ein Schock mit Langzeitwirkung. Sie ging als junges Mädchen erst einmal nach Paris, machte PR-Arbeit in der Modebranche und besuchte Promi-Partys mit Orson ­Welles und Marlene Dietrich. Zurück in New York, schrieb sie als freie Journalistin für Zeitschriften und Modeblätter. Die grösste Aufmerksamkeit erzielte sie mit einem Artikel für «Cosmopolitan». Sein Titel: «Der Mythos des multiplen Orgasmus». Erst spät stieg sie mit ihren Romanen zu Amerikas «Königin der Strand­lektüre» auf. Nun ist Judith Krantz im Alter von 91 Jahren in Bel Air, Kalifornien, im Kreise ihrer Familie und ihrer vier Hunde gestorben.