Jeder dritte Badetote ist über 60

Es ist aktuell wohl das gefährlichste Gewässer der Schweiz: In der Aare sind in den letzten zwei Wochen gleich vier Personen ertrunken. In der Nacht auf Mittwoch barg die Feuerwehr bei einem Wehr in Bern einen 41-jährigen Portugiesen tot aus dem Fluss. In der Woche davor war ein 66-jähriger Schweizer in Muri bei Bern ertrunken, ein junger Ägypter trieb beim Schwellenmätteli im Wasser, ein Tourist aus Sri Lanka tauchte nach dem Schwimmen in der Aare nicht mehr auf, er wurde tags darauf von Polizeitauchern bei Zuchwil tot geborgen.