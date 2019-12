In Spanien sterben drei Menschen wegen Sturm Fabien

An der Côte d'Azur meldeten die Behörden im Département Alpes-Maritimes rund 150 Feuerwehreinsätze sowie mehrere Schlammlawinen bei Menton nahe der italienischen Grenze. Zahlreiche Strassen waren gesperrt. Am Flughafen von Nizza mussten Reisende nach einer teilweisen Schliessung am Freitag auch am Samstag mit Verspätungen rechnen.

Wie die Polizei mitteilte, wurde zudem ein seit Anfang Dezember vermisster Mann am Freitag tot aus einem Bach nahe Mandelieu-la-Napoule westlich von Cannes geborgen. Die Zahl der bei den jüngsten Unwettern in Frankreich umgekommenen Menschen stieg damit auf insgesamt 14 Tote in einem Monat.

In den Alpen legten die Wetterkapriolen derweil den alpinen Ski-Weltcup lahm. Nach der Absage der Männer-Abfahrt im Südtiroler Grödnertal wegen Schneefalls, Regens und Nebels gab der Internationale Skiverband FIS am Samstag auch die Absage der Abfahrt der Frauen in Val d'Isére wegen des anhaltenden starken Schneefalls und Winds bekannt. Die Rennen sollten verschoben werden.

Flutwelle in Venedig

Nach den schweren Unwettern Mitte November, die in Venedig Schäden in Milliardenhöhe verursacht haben, ist die Lagunenstadt erneut mit einer Flutwelle konfrontiert. In ganz Italien gibt es derzeit starke Niederschläge. Samstagvormittag erreichte das Hochwasser 120 Zentimeter, damit war ein Grossteil des Stadtkerns überschwemmt. Am Sonntag wird mit einem Hochwasser von 130 Zentimeter gerechnet, teilten die Behörden in Venedig mit.

#hightide in #Venice amazing to see how incredibly prepared and organised the Venetians are for this ???? (this is it going DOWN!), pic.twitter.com/yIyKk0zSCZ — Bella Barlow (@Bella_Barlow) December 21, 2019

Eine Kombination von starkem Regen, Wind und Gezeiten ist die Ursache des «Acqua alta», wie das Phänomen von den Venezianern genannt wird. Holzstege wurden in den Strassen aufgestellt, damit Passanten weitgehend trockenen Fusses ihr Ziel erreichen konnten.