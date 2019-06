In Sibirien versinken 50 Dörfer in den Fluten

Zuvor war von drei Toten die Rede gewesen. Sinitschew sprach auch von mehr als 350 Verletzten. Etwa 100 von ihnen würden in Krankenhäusern behandelt. In Bratsk landete am Abend überraschend der russische Präsident Wladimir Putin und kündigte rasche Hilfe an.

Emergency mode entered in Irkutsk region due to the strong flood in Taishet, Nizhneudinsk and Tulun districts. 2 people died, hundreds are evacuated. Federal motorway Sibir is closed in three directions. Now the most badly hit is Tulun town. Pictures by https://t.co/3f8FyeKn6spic.twitter.com/jKgto8bpHL — The Siberian Times (@siberian_times) 28. Juni 2019

Nach tagelangen Regenfällen waren im Irkutsker Gebiet rund 50 Ortschaften in den Fluten versunken. Mehr als 4000 Gebäude, zahlreiche Brücken und Strassen wurden beschädigt oder zerstört. Mehr als 10'000 Menschen seien von den Überschwemmungen betroffen, hiess es. Viele mussten mit Booten und Rettungshelikoptern in Sicherheit gebracht werden. Der Zivilschutz warnte, dass sich die Hochwasserlage wegen anhaltenden Regens noch verschlimmern werde. In den betroffenen Gebieten wurde der Ausnahmezustand verhängt.

Putin ordnet rasche Hilfe an

Kremlchef Putin landete in der Stadt Bratsk auf dem Rückweg vom G-20-Gipfel in Japan. Er wies der Agentur Interfax zufolge Behörden an, den Menschen rasch und unbürokratisch Hilfe zukommen zu lassen und die Funktionsfähigkeit der Infrastruktur sowie die Stromversorgung wieder herzustellen.

Die Bürger bräuchten medizinische Hilfe, Medikamente und etwas zu essen und zu trinken, sagte er. Zudem müssten die Menschen besser darüber informiert werden, wo sie Hilfe bekommen können. Putin warnte Händler davor, die Preise auf Lebensmittel zu erhöhen und aus dem Unglück der Menschen Kapital zu schlagen.

«Das Hochwasser steigt leider weiter», sagte Putin. Deshalb müssten weitere Notunterkünfte eingerichtet werden. Kinder sollten in anderen Regionen in Russland in Sommerferienlagern untergebracht werden, Kleinkinder gemeinsam mit ihren Eltern. Sobald sich die Lage entspanne, müsse rasch mit dem Wiederaufbau begonnen werden. Der Sommer sei kurz, der Winter kehre schnell wieder ein in Sibirien, betonte er.