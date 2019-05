Immer mehr Schüler und Lehrer an der Aargauer Volksschule

Die Zahl der Lernenden und die Zahl der Schulklassen in der Primarschule entwickelten sich in den letzten Jahren nicht parallel. Während die Zahl der Primarschülerinnen und -schüler seit dem Schulsystemwechsel im Schuljahr 2014/15 um 12.2 Prozent anstieg, nahm die Anzahl der Schulklassen im gleichen Zeitraum um 7.2 Prozent zu. Entsprechend stieg die durchschnittliche Klassengrösse in der Primarschule von 18,5 Lernende pro Schulklasse im Schuljahr 2014/15 auf 19,4 Lernende im Schuljahr 2018/19 an.