«Ich fand es widerlich»

Weinsteins Anwaltteam setzt auf victim blaming

Als Staatsanwältin Illuzzi sie zu jenem Abend in den Monaten vor dem Jahreswechsel 1993/1994 befragt, an dem das Verhalten des Produzenten gewaltsam eskaliert sein soll, bricht Sciorra mehrmals die Stimme weg. Nach einem Abendessen mit anderen Leuten, so erzählt die Schauspielerin, habe Weinstein sie nach Hause gefahren und sich zunächst verabschiedet. Sciorra sei ins Haus gegangen und gerade dabei gewesen, sich bettfertig zu machen, als es geklopft habe. Vor der Tür habe Weinstein gestanden. Minutenlang schildert Sciorra im Zeugenstand, wie sie dann von ihm vergewaltigt worden sei. Als sie zu wenige Details anbietet, bittet Illuzzi ihre Zeugin, das Geschehen für die Juroren deutlicher zu beschreiben. «Er hat seinen Penis in meine Vagina gesteckt», sagt Sciorra.

Bereits am Vortag hatte die Staatsanwaltschaft in teilweise schwer erträglicher Genauigkeit die mutmasslichen Übergriffe auf insgesamt sechs Frauen referiert. Sciorras Aussage verdeutlicht erneut, wie brutal der Prozess der Strafverfolgung für Opfer sexueller Gewalt ist, gerade im US-Justizsystem. Und Donna Rotunno, die Weinsteins inzwischen drittes Anwälteteam anführt, gilt als Spezialistin nicht nur für die Verteidigung von Sexualstraftätern – sie ist auch bekannt dafür, mutmasslichen Opfern im Zeugenstand hart zuzusetzen.

«Benutzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand!»Damon Cheronis, Anwalt

Ihr Kanzleipartner Damon Cheronis hatte am Vortag durchblicken lassen, dass die Verteidigung nicht zögern wird, victim blaming als taktisches Mittel einzusetzen. Die Staatsanwaltschaft, so Cheronis, werde vermeintliche Experten aufrufen, die Erinnerungslücken und Inkonsistenzen in den Schilderungen der Opfer erklären sollten. Aber, so appellierte er in Richtung der Jury: «Benutzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand!»

In die gleiche Kerbe schlägt am Donnerstag im Kreuzverhör auch Rotunno, als sie Sciorra zu ihren Schilderungen des mutmasslichen Tatabends befragt. Warum sie nicht einfach in den Flur geflüchtet sei, fragt Weinsteins Anwältin, oder versucht habe, den Pförtner oder die Polizei anzurufen. Sciorra, die von der bekannten Anwältin und Frauenrechtlerin Gloria Allred betreut wird, stellt sich dem Fragenfeuerwerk Rotunnos unbeeindruckt, manchmal wirkt sie fast trotzig.