Höchste Warnstufe: Supertaifun trifft auf Chinas Küste

Der Wind entwurzelte tausende Bäume, angesichts heftiger Regenfälle warnten die chinesischen Behörden vor Sturzfluten und Schlammlawinen. Mehr als eine Million Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Die Behörden hatten zuvor die höchste Warnstufe für den Sturm ausgeben.

Der Taifun ist in Wenling auf das chinesische Festland getroffen. Foto: Reuters

Im Osten Chinas hat «Lekima» einen Erdrutsch ausgelöst, bei dem 13 Menschen starben. 16 Personen würden vermisst, berichtete der staatliche Sender CCTV am Samstag. Der tödliche Erdrutsch habe sich etwa 130 Kilometer nördlich der Küstenstadt Wenzhou ereignet, nachdem ein Damm gebrochen war.

Meteorologen gehen davon aus, dass der Taifun im Laufe des Samstags in Richtung Norden an der chinesischen Küste entlangzieht. Betroffen sein könnten vor allem die Provinzen Zhejiang, Fujian, Jiangsu, Anhui und die Grossstadt Shanghai.

Der Taifun zieht am Samstag in Richtung Shanghai weiter. Foto: Reuters/Aly Song

In Shanghai wurden zahlreiche Sehenswürdigkeiten, Museen und Parks geschlossen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua zudem berichtete. Auch viele Schnellzugverbindungen wurden eingestellt. Hunderte Flüge fielen aus. Die Behörden warnten sogar davor, auf die Strasse zu gehen.

Schäden in Japan und Taiwan

Zuvor hatte der Taifun am Freitag in Japan und Taiwan gewütet. Er brachte viel Regen nach Nordtaiwan, in der Folge waren nach Behördenangaben mehr als 3000 Haushalte ohne Strom. Mehr als 500 Flüge wurden gestrichen. Ein 64-jähriger Mann kam beim Baumfällen ums Leben. Mehr als 2500 Menschen in hochwassergefährdeten Gebieten wurden in Sicherheit gebracht.

In Japan wurden mehr als 60 Flüge und etwa 150 Fährverbindungen in der Region der Ryukyu-Inseln gestrichen. Mindestens vier Menschen in der Präfektur Okinawa wurden verletzt, wie lokale Medien weiter berichteten.