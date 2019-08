Hass macht blind und dumm

Der ehemalige österreichische Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) folgt nach eigenem Bekenntnis einer ebenso simplen wie erfolgreichen Methode: Politik muss Angst machen. Probleme werden nicht gelöst, sondern aufgebauscht und bewirtschaftet.

Lügen, hetzen, täuschen, drohen. «Bestehende Ängste stärken, noch nicht vorhandene Ängste wecken», so beschreibt der Hamburger ­Humorist Heinz Strunk die bewährte Propagandatechnik.

Mit dem gleichen Rezept politisiert und polarisiert sein Kumpan Matteo Salvini in Italien. Die Vorbilder dieser und anderer rechtsextremer (pardon!) Kotzbrocken leben nicht in den westlichen Demokratien. Ihre Lichtgestalten wirken in Polen und Ungarn, Russland oder der Türkei. Weniger Merkel und Macron, mehr Putin, Erdogan und Orban. Pressefreiheit und Menschenrechte gehören auf den Misthaufen der Geschichte.