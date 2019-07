Greta segelt nach Amerika

Thunberg hatte der Nachrichtenagentur AP vor ihrer Bekanntgabe gesagt, dass sie monatelang darüber nachgedacht habe, wie sie in die USA reisen könne, ohne Flugzeuge zu benutzen. Diese lehnt sie ab wegen ihrer hohen Treibhausgas-Emissionen. Kreuzfahrtschiffe sind ebenfalls berüchtigt, wegen der starken Umweltverschmutzung, die sie verursachen. Bleibt also die Überfahrt mit einem Segelboot. Allerdings reisen Segler im August selten über den Atlantik, weil Hurrikangefahr besteht.

«Ein Boot nach Nordamerika zu nehmen, ist im Grunde genommen unmöglich», sagte Thunberg in einem Interview während einer ihrer wöchentlichen «Fridays for Future»-Proteste vor dem schwedischen Parlament in Stockholm. «Unzählige Menschen haben mir geholfen, im Versuch, verschiedene Boote zu kontaktieren.»

Sohn von Prinzessin Caroline von Monaco an Bord

Die Yacht Malizia II, die Thunberg nehmen will, ist 18 Meter lang und mit Solarpaneelen und Unterwasser-Turbinen ausgestattet, um Strom ohne CO?-Ausstoss zu erzeugen. Die beiden Skipper sind der deutsche Segelsportler Boris Herrmann aus Hamburg und Pierre Casiraghi, der Sohn von Prinzessin Caroline von Monaco.

Good news!I’ll be joining the UN Climate Action Summit in New York, COP25 in Santiago and other events along the way.I’ve been offered a ride on the 60ft racing boat Malizia II. We’ll be sailing across the Atlantic Ocean from the UK to NYC in mid August.#UniteBehindTheSciencepic.twitter.com/9OH6mOEDce

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) July 29, 2019