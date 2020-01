Graue Götter im Feuer

Kaum einer im Dorf hat geschlafen, seit Tagen geht das so. Die Leute in der Gegend Dambulla fühlen sich von der Regierung im Stich gelassen. Die 38-jährige Bäuerin blickt in die Finsternis, im Schein des Feuers sind nur die vordersten Bananenstauden und Kokospflanzen schemenhaft zu erkennen. Dahinter schluckt die Dunkelheit jede Kontur.

Irgendwo da draussen müssen sie sein. Jede Nacht betet Chandani Kumari, dass ihre Pflanzungen verschont bleiben; und dass keinem in der Familie etwas zustösst. Es ist wirklich nicht ihre Art, zu klagen. Aber man hört den Stress in ihrer Stimme.

Vorne auf der Strasse kläffen jetzt die Hunde. Kein normales Bellen, eher ein irres Winseln, als hätten sie ein paar Ausserirdische landen sehen. Dann hallen dumpfe Schläge durch die Nacht. «Das sind die Kracher der Nachbarn», sagt Kumari. Beissender Geruch von Schwefel weht durchs Dorf. Normalerweise lassen es die Leute blitzen, ­zischen und knallen, wenn sie Hochzeit feiern. Aber was ist schon normal in diesen Nächten, draussen in den Hügeln von Sri Lanka? Wenn es hier jetzt knallt, hat das andere Gründe.

«Sie werden wieder kommen»

Das Dorf Dandubendiruppa, mit seinen 600 Familien, ist Frontlinie. Auf der Strasse stehen vier Männer, keiner will alleine sein. Einer für alle, alle für einen. Aber gegen wen wollen sie den Ort eigentlich verteidigen? Mit Taschenlampen leuchten sie in die Gärten, Licht­kegel tanzen auf und ab. «Da hinten», schreit einer und deutet auf einen ­hellen Punkt im Dickicht. «Seht ihr das Auge leuchten?» Man kennt solche Reflexionen vom Autofahren in der Nacht, wenn Wild die Strasse quert und geblendet im Scheinwerfer stehen bleibt.

Nur dass dieses Auge sehr weit oben leuchtet. Es muss einem Riesen gehören. Eine Gestalt ist nicht zu erkennen, zu viel Gestrüpp. Plötzlich: lautes Schnauben. «Weg, weg, weg», schreit der Mann vorne, alle flüchten zur Strasse.

Einen Feuerwerkskörper haben sie noch. «Elefantendonner» nennen sie das Ding, gibt es umsonst von der Regierung, um Dickhäuter abzuschrecken. Es sieht aus wie eine Dynamitstange aus einem alten Comicfilm. Ein Bauer zündet die Lunte und schleudert den Sprengsatz ins Gebüsch. Richtung Auge.

Alltägliche Gefahr: Die Bewohner eines Dorfes bringen sich vor einem angreifenden wilden Elefantenbullen in Sicherheit.Fotos: Biplab Hazra (Caters News Agency)

Ein Schlag. Stille. Kein Schnauben mehr. Zu sehen ist nichts. «So oder so werden sie wiederkommen», sagt der Bauer. Selbst die Kracher scheinen kaum noch zu wirken.

Elefanten. Sie versetzen ganze Dörfer in Sri Lanka in Aufruhr. Manchmal kommen die Dickhäuter Nacht für Nacht, arbeiten sich durch Gärten und Felder. Und immer wieder gibt es in solchen Zeiten Opfer, die am Morgen nicht mehr aufstehen.

Wer eine Nacht mit betroffenen Bauern verbringt, kann deren Ängste nachvollziehen. Wenn man aber die grösseren Zusammenhänge des Dramas in den Blick nimmt, lässt sich eigentlich nur der Schluss ziehen, dass hier ein sehr ungleicher Kampf seinen Lauf nimmt. Auf Sri Lanka leben nun 21 Millionen Menschen – aber nur noch 4000 bis 6000 Elefanten. Genau weiss es keiner, weil sich die wandernden Kolosse schwer zählen lassen. Einst waren sie weitverbreitet, vor allem unter britischer Herrschaft brachen die Bestände ein. Elefanten galten als Schädlinge für die Plantagenwirtschaft. Für getötete Tiere wurden Prämien bezahlt. Grosswildjäger schwärmten aus und verfielen in einen Blutrausch, wie er für koloniale Exzesse nicht untypisch war. Ein Offizier brüstete sich, er habe 1400 Elefanten zur Strecke gebracht.