Ganz Argentinien und Uruguay ohne Strom

In ganz Argentinien sowie in Uruguay ist am Sonntag der Strom ausgefallen. Ursache sei eine «massive Störung» im Stromnetz, teilte das Energieunternehmen Edesur Argentina mit.

Der uruguayische Anbieter UTE erklärte, das Problem sei um 07.06 Uhr (Ortszeit, 12.06 Uhr MESZ) im argentinischen Netz aufgetreten und habe «im ganzen Staatsgebiet» sowie in einer Reihe von Provinzen des Nachbarlandes einen Stromausfall verursacht. Eine Stunde später teilte UTE mit, in einigen Küstenorten gebe es wieder Strom. Es werde weiter daran gearbeitet, die Elektrizitätsversorgung in ganz Uruguay wieder herzustellen.