Frontalkollision bei Biel fordert ein Todesopfer

Bei einer Frontalkollision zwischen zwei Autos bei Meinisberg, zwischen Biel und Solothurn, ist am Sonntag eine 83-jährige Schweizerin aus dem Kanton Bern getötet worden. Der schwere Verkehrsunfall passierte am Sonntag kurz nach 16 Uhr, wie Kantonspolizei und Regionale Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland am Montag mitteilten.