Hombrechtikon: Frau stirbt, Polizei nimmt Mann fest

Ein Ambulanzteam wurde am Dienstagabend zu einem Notfall in eine Wohnung in Hombrechtikon ZH gerufen. Die sofort ausgerückten Rettungssanitäter des Spitals Männedorf trafen in einer Wohnung eine schwer verletzte Frau sowie einen Mann an. Nach der Erstversorgung wurde die 44-jährige Schweizerin mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht.