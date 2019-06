Frau bewahrt zweijähriges Kind vor Hitzetod

Um 15.50 Uhr am Mittwochnachmittag (05.06.2019) meldete eine aufmerksame Passantin der Schaffhauser Polizei, dass sie auf dem Parkplatz Hettler an der Hemishoferstrasse in Stein am Rhein in einem parkierten Auto ein weinendes Kleinkind bemerkt hätte. Aufgrund der sehr hohen Temperaturen und der starken Sonneneinstrahlung habe sie das 2-jährige Kind aus dem unverschlossenen Auto genommen.