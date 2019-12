Französischer Streik hat Auswirkungen auf die Schweiz

Der Generalstreik in Frankreich wird auch die Schweiz involvieren. Einzelne Züge ab Genf fallen bereits ab Mittwochabend aus. Auch der Flugverkehr in Zürich und Genf ist betroffen.

Der Arbeitsausstand im westlichen Nachbarland, der offiziell am Donnerstag beginnt, richtet sich gegen eine geplante Rentenreform der Regierung Macron. Die Dauer des Streiks ist noch unbestimmt.

Behinderungen im Bahnverkehr

Bereits am späten Mittwochnachmittag fallen TGV-Verbindungen zwischen Paris und Genf aus oder fahren früher ab, wie die SBB am Mittwoch mitteilten. Am Donnerstag verkehrt zwischen Basel und Paris zudem nur eine einzelne Verbindung. Ausdrücklich halten die SBB fest, dass alle anderen TGV-Verbindungen am Donnerstag ausfallen – und auch der Regionalverkehr zwischen der Schweiz und Frankreich stark betroffen ist.