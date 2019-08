Fall Epstein: Justizminister spricht von «schwerwiegenden Verstössen»

Die Bundespolizei FBI und die interne Kontrollbehörde des Justizministeriums würden den Vorgang nun aufklären, sagte Barr. «Wir werden herausfinden, was passiert ist.» Falls angezeigt, würden die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen.

Am Sonntag hatte ein Bericht der «New York Times» zu neuen Spekulationen geführt. Epstein, der im Hochsicherheitsgefängnis, das auch als «Guantanamo von New York» bezeichnet wird, mutmasslich Suizid beging, hätte alle 30 Minuten von Wachen überprüft werden sollen. Dieses Verfahren wurde aber in der Nacht, bevor er gefunden wurde, nicht befolgt, sagte ein mit Epsteins Haftbedingungen vertrauter Strafverfolgungsbeamte der Zeitung.

Zusätzlich hatte das Gefängnis Epsteins Zellengenossen offenbar versetzt und dem Multimillionär erlaubt alleine eine Zelle zu beziehen. Dies nur zwei Wochen nachdem er wegen Suizidgefahr überwacht worden war. Eine Entscheidung, die die normalen Regeln des Gefängnisses verletze, sagten zwei Beamte der «New York Times».

Opfer wollen weiter klagen

Die mutmasslichen Opfer von Jeffrey Epstein wollen auch nach dessen mutmasslichem Suizid weiter um Gerechtigkeit kämpfen. Das teilten mehrere Anwälte mit. Am Samstag war bekannt geworden, dass der Multimillionär Epstein im Gefängnis gestorben war, offenbar durch Selbsttötung. Er sass wegen des Verdachts auf den Missbrauch Minderjähriger in Haft. Epstein soll von 2002 bis 2005 Dutzende junge Mädchen selbst missbraucht, aber auch an andere mutmassliche Täter vermittelt haben. Im Zuge der Ermittlungen weitete sich der Verdacht noch aus.

«Epstein ist weg, aber Gerechtigkeit muss trotzdem hergestellt werden», sagte Jennifer Araoz, eines der mutmasslichen Opfer. Sie wirft Epstein vor, sie als 15-jährige Schülerin in New York vergewaltigt zu haben. «Wir müssen mit den Narben seiner Taten für den Rest unseres Lebens klarkommen, aber er wird nie die Konsequenzen seiner Verbrechen spüren.»