«Eine der grössten Krisen in der Geschichte unseres Landes»

Die 700 Inseln, von denen nur etwa 30 bewohnt sind, sind mit ihren weissen Sandstränden ein Sehnsuchtsort für wohlhabende Amerikaner und Touristen aus aller Welt. Superreiche wie Microsoft-Gründer Bill Gates und Designer Calvin Klein haben dort Immobilien. Schauspieler Johnny Depp besitzt gleich eine ganze Insel.

Die etwa 350'000 Einwohner der Bahamas leben gut von den zahlungskräftigen Gästen. Der Inselstaat ist verglichen mit anderen Ländern in der Karibik äusserst wohlhabend. Durch den Tourismus liegt das kaufkraftbereinigte Bruttoinlandsprodukt pro Kopf ungefähr auf dem Niveau von Portugal. Die Hauptstadt Nassau ist offizieller Heimathafen der «Symphony of the Seas». Der Riesendampfer fährt wie viele andere internationale Kreuzfahrtschiffe unter der Flagge der Bahamas.

Keine Kapitalertrags- und keine Vermögenssteuer

Genauso wie die Reichen zieht es jedoch auch die Reedereien nicht nur wegen der in türkisfarbenem Wasser badenden Schweine und ganzjährig warmer Temperaturen in den Karibikstaat. Die Bahamas sind ein Steuerparadies. In der ehemaligen britischen Kronkolonie gibt es keine Kapitalertrags- und keine Vermögenssteuer, dafür aber ein strenges Bankgeheimnis. Bargeld kann man unbegrenzt einführen. Der Banken- und Finanzsektor ist neben dem Tourismus der zweitwichtigste Wirtschaftszweig. Die Europäische Union setzte die Bahamas im vergangenen Jahr auf die schwarze Liste für Steueroasen.

Der politische Druck auf das Steuerparadies wächst also. Eine noch weitaus grössere Bedrohung für den Karibikstaat ist aber der Klimawandel. Etwa 80 Prozent der Bahamainseln liegen nicht einmal einen Meter über dem Meeresspiegel. Bereits in 50 Jahren könnte ein Grossteil von ihnen überspült sein. Dazu fegen immer wieder schwere Tropenstürme über die Bahamas hinweg. Klimaforscher erwarten, dass sie stärker werden, je wärmer das Klima wird.

Hurrikan «Dorian,» der vor drei Tagen erstmals auf die Bahamas traf, war der stärkste jemals dort gemessene Sturm. Erst langsam wird das Ausmass der Katastrophe sichtbar. Luftaufnahmen zeigen unzählige zerstörte Häuser, kaputte Hafenanlagen, umgeknickte Bäume und kilometerlang überflutete Viertel. Boote und Schiffscontainer wurden aus Häfen ins Landesinnere gewirbelt. Die Abaco Inseln im Nordosten der Bahamas hat es besonders schwer getroffen. Der Küstenort Marsh Harbour ist verwüstet, mehr als 60 Prozent der Häuser dort sollen beschädigt sein. Das Armenviertel «The Mud» ist offenbar völlig zerstört worden.