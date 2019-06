Durchsiebt von Pfeil und Blei – Möwe trotzt allen Angriffen

71 Zentimeter lang war Pfeil, der links und rechts aus dem Körper des Tieres ragte. Am Wochenende meldete sich ein «entsetzter» Beobachter, der das durchbohrte Tier in der südenglischen Stadt Poole entdeckt hatte, bei der Tierschutzorganisation «königliche Gesellschaft zur Verhütung von Grausamkeiten an Tieren» (RSPCA).

Die anschliessende Rettungsaktion lief langsamer als erhofft: «Am Sonntag hat es ein Kollege noch nicht geschafft, den Vogel zu fangen, da dieser noch fliegen konnte, aber am Montag war er nicht mehr fähig vom Boden abzuheben», so die RSPCA-Mitarbeiterin Jo Blackburn, die die Möwe schlussendlich gefangen hatte, der BBC.

Auf dem Röntgenbild sieht man den Pfeil im Körper des Tieres. (Foto: RSPCA)

Bei den Untersuchungen zeigte sich allerdings, dass auf die Möwe nicht nur mit Pfeil und Bogen geschossen worden war: «Traurigerweise hat das Röntgenbild gezeigt, dass in dem Vogel auch noch eine Kugel eines Luftgewehrs steckt.» Dieser Angriff müsse aber schon länger her sein, da man keine «frische Eintrittswunde» gefunden habe, so Blackburn.

Inzwischen konnte der Pfeil der RSPCA zufolge entfernt werden. Der Möwe gehe es gut, sie werde jetzt darauf vorbereitet, wieder freigelassen zu werden.

Tierquälerei ist auch in Grossbritannien ein Verbrechen. Nach Angaben des Tierschutzvereins könnte der Angreifer eine Strafe von bis zu sechs Monaten Gefängnis bekommen. Allerdings ist dieser noch nicht gefasst: Die Organisation versucht nun, den Täter anhand der markanten schwarzen und grünen Befiederung des Pfeiles zu identifizieren.