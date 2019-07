Drei Todesfälle in den Schweizer Bergen

Ein 74-jähriger Berner ist am Samstag vor einem Stall in Adelboden im Berner Oberland von einem Stier getroffen worden und gestürzt. Am Montag erlag der Rentner im Spital seinen Verletzungen.

Gemäss Mitteilung der regionalen Staatsanwaltschaft Oberland und der Kantonspolizei Bern wies der Mann beim Eintreffen der Rettungskräfte am Samstagmorgen schwere Kopfverletzungen auf. Er wurde per Helikopter ins Spital geflogen, wo er zwei Tage später verstarb.