Drei Schüler im Aargau an Tuberkulose erkrankt

Eine Primarschülerin an der Schule in Suhr ist an Lungentuberkulose erkrankt. Das Kind befindet sich seit drei Wochen im Spital. Auch an der Realschule in Oberkulm musste ein Schüler wegen Tuberkulose behandelt werden.

Die Gesamtschulleitung von Suhr informierte in einem Schreiben an 1350 Eltern über die Erkrankung der Schülerin an der vierten Primarschulklasse. Zum Bluttest müssen Kinder und Personen, die mehr als acht Stunden während der letzten zwei Monaten mit dem erkrankten Kind in einem Raum verbracht hatten. Potenziell betroffen sind 28 Personen.