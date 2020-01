Vergewaltiger missbrauchte über 190 Männer

3,29 Terabyte Bildmaterial

Der Täter versprach demnach seinen Opfern, dass sie in seiner Wohnung ein Getränk oder einen Schlafplatz bekämen und ihr Handy aufladen dürften. Dort betäubte er dann die Männer ehe er sich – teils mehrere Male – an ihnen verging.

Seine Opfer wussten wegen der Betäubung nicht, was mit ihnen geschehen war. Die Opfer wussten oftmals erst von den Übergriffen auf sich, nachdem sie die Polizei kontaktiert hatte. «Seine unbedrohliche Haltung täuschte diese jungen Männer. Viele von ihnen dankten ihm für seine Freundlichkeit, in dem Glauben, dieses Monster sei ein barmherziger Samariter», sagte der Staatsanwalt Ian Rushton in einer Medienmitteilung der Strafverfolgungsbehörde in Manchester.

Drogen im Alkohol? Der Vergewaltiger soll seine Opfer im Vorfeld betäubt haben. Bild: Crown Prosecution Service

Beim 36-Jährigen handelt es sich laut mehreren Medienberichten um einen indonesischen Doktoranden der University of Leeds. Er war bis vor zwei Jahren polizeilich unbekannt gewesen. Die Verbrechen des 36-Jährigen kamen erst im Juni 2017 ans Licht, als eines seiner Opfer, ein 18-jähriger Jugendlicher, während eines Übergriffs aufwachte und mit dem Handy des Täters flüchtete. Auf dem Handy entdeckte die Polizei rund 3,29 Terabyte Bildmaterial – was etwa 250 DVDs oder 300'000 Fotos entspreche, wie die örtliche Strafverfolgungsbehörde ausrechnete.

Täter: Nur ein Rollenspiel

Der Verurteilte habe beim Betreten und Verlassen des Gerichtssaals stets einen fröhlichen Eindruck gemacht, schreibt die BBC. Vor Gericht plädierte der Verurteilte auf unschuldig. Alles sei einvernehmlich vonstatten gegangen, so der 36-Jährige. Die schlafenden Männer seien Teil seines Fetisches gewesen – das in den Videos vernehmbare Schnarchen ein Rollenspiel. Der Richter habe wiederholt den Verteidiger gefragt, ob man sich nicht auf einen der Beweise einigen könne, um zu verhindern, dass die Geschworenen jedes einzelne Video anschauen mussten, schreibt die Zeitung weiter. Der Verurteilte beharrte jedoch darauf, dass jedes seiner Opfer bei Bewusstsein war. Und so zog sich der Prozess über vier Termine hin.

Für die Verurteilung ausschlaggebend war schlussendlich das Bildmaterial, welches der Verurteilte in Eigenregie produziert hatte. «Unser Fall beruhte im Wesentlichen auf den Beweisen, die er selbst durch seine Videos, Fotos und die Aufbewahrung von Trophäen seiner Opfer zur Verfügung gestellt hatte», so Staatsanwalt Rushton.