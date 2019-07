Diebstahl mehrerer Bootsmotoren

35-jähriger Pole tatverdächtig festgenommen

Bei einer Fahrzeugkontrolle durch die Kantonspolizei Zürich sind in der Zwischenzeit in einem Lieferwagen mehrere solcher Aussenbordmotoren festgestellt worden. Ein 35-jähriger Pole sei im Anschluss vorläufig festgenommen worden. Umfangreiche Ermittlungen haben unterdessen ergeben, dass die sichergestellten Aussenbordmotoren nachweislich den Diebstählen in Bellach zugeordnet werden können, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Der Wert des gesamten Diebesguts betrage mehrere zehntausend Franken.