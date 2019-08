Die Franzosen – für einmal die besseren Schweizer

Ich war verblüfft, wie sich die Kulissen zum Nationalfeiertag in Basel am Rhein und in Bordeaux an der Garonne vergleichen lassen. Dieser schöne Pont de Pierre, die älteste steinerne Brücke, die sich über den Fluss spannt, erinnert doch mit ihren zahlreichen Bogen stark an die steinerne Mittlere Brücke in Basel. Beide werden von Trams befahren. Und auf beiden standen am Nationalfeiertag – am 14 juillet wie am 1. August – die Menschen Kopf an Kopf, zu Tausenden, um das Feuerwerk zu bestaunen. In Bordeaux wie in Basel waren die Zufahrten zu den Brücken mit Betonelementen abgesperrt. Terrorismus ist international, Nationalfeiertage sind offenbar an beiden Orten schutzbedürftig.