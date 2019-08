Die Angst vor dem Dammbruch und den Plünderungen

Einsatzkräfte versuchten verzweifelt, die Struktur des beschädigten Bauwerks aus dem 19. Jahrhundert zu stützen und den Wasserstand im Toddbrook Reservoir zu senken. «Die Ingenieure sind sehr beunruhigt», sagte Feuerwehrchef Terry McDermott.

Premierminister Boris Johnson versuchte, den Einwohnern Mut zu machen. «Notfallhelfer, Ingenieure und Angehörige der Royal Air Force arbeiten rund um die Uhr, um den Damm zu reparieren», sagte er bei seinem Besuch am Freitag. In der Kleinstadt wurden Sorgen laut: «Sollte der Damm brechen, wäre wahrscheinlich der ganze Ort weg», sagte ein Mann der Zeitung «Derbyshire Telegraph». Zuvor hatte es in der Region viele Tage lang sehr stark geregnet. Berichten zufolge gab es innert 48 Stunden so viel Niederschlag wie sonst in eineinhalb Monaten üblich ist.

Ein Heliktoper bringt Material, um die Mauer des Staudamms zu verstärken. Foto: Phil Noble/Reuters

Einwohner evakuiert

Wie viele der rund 6500 Einwohner hatten der Bewohner und seine Frau ihr Haus verlassen müssen - die Behörden hatten unmissverständlich gewarnt, dass Lebensgefahr bestehe. Am Samstag durften die Bewohner nochmals kurz in ihre Häuser, um Haustiere und persönliche Sachen abzuholen. Erlaubt war nur eine Person für 15 Minuten pro Gebäude - viele brachten aber Freunde mit, um gemeinsam Sachen herauszutragen. Auch die Angst vor Plünderungen nahm in der Bevölkerung zu.

Feuerwehren setzten Hochleistungspumpen ein, um Wasser abzuleiten. Der Pegel muss laut Johnson um acht Meter reduziert werden. Der Premier wies die Bevölkerung an, den Anweisungen der Behörden zu folgen. Sollte der Damm brechen, dürfte die Zerstörung immens sein.

Der Pegelstand des Flusses River Goyt könne schnell steigen, sollte Wasser aus dem Staudamm austreten, teilte die Umweltbehörde mit. Experten befürchteten, dass ein beschädigter Überlauf endgültig einbrechen und «massive Überflutungen» auslösen könne. Immerhin enthalte das um 1830 gebaute Reservoir rund 1,3 Millionen Tonnen Wasser. Die jährliche Inspektion fand nach Angaben der Binnenwasser-Verwaltung im November statt.