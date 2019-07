Blitz tötet 16 Kühe auf einmal

Nicolas Jotterand, ein Viehzüchter aus dem Kanton Waadt, hat am vergangenen Wochenende gleich 16 Kühe auf einmal verloren, wie «24 Heures» berichtet. Das Unglück ereignete sich in der Nähe von Bière VD. Jotterands Kühe befanden auf der Alp, als ein schweres Gewitter über die Westschweiz zog. Die Kühe suchten einen Baum auf, um sich vor dem Unwetter zu schützen. Just in diesem Moment schlug ein Blitz in den Baum ein und 16 Kühe starben.