Syrische Bärin zieht in Goldau ein

Die Betreiber des Tierparks sind glücklich über die neue Mitbewohnerin. «Dass sie sich zu Hause fühlt, sieht man auch, da sie sich bereits eine Mulde gemacht hat, in welcher sie gerne liegt und döst», heisst es auf der Homepage des Parks. Die vielen neuen Eindrücke, Düfte und Geräusche würden sie beeindrucken und auch ermüden. Doch Laila sei auch trotz ihres hohen Alters sehr anpassungs- und lernfähig. Sie orientiere sich stark an den anderen Bären. Wenn sich zum Beispiel die Bärin Evi am Abend in Richtung des Stalles bewege, schaue Laila ihr dies ab und bewege sich mit ihr den Hügel hinauf, meldet der Tier- und Naturpark in der Zentralschweiz.