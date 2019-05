Avec-Shop bestohlen und Zug an Weiterfahrt gehindert

Zug an Weiterfahrt gehindert

In der Zwischenzeit sei der Regionalzug durch weitere Fans an der Weiterfahrt gehindert worden. In Solothurn habe die Gruppierung schliesslich den Zug verlassen. Ein Teil davon, ca. 40 Personen, sei in die Stadt gegangen, wo sie sich im Bereich Kreuzackerquai und Landhausquai aufgehalten hätte. Die Fans hätten zudem in der Altstadt vereinzelt Knallkörper gezündet. Zu Sachbeschädigungen sei es hingegen nicht gekommen, wie es in der Medienmitteilung heisst.

Die Kantonspolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und macht entsprechende Abklärungen. Personen, die sachdienliche Angaben zu der unbekannten Täterschaft machen könnten, seien daher erbeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn zu melden.