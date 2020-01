Drittes Kriegsschiff im Kampf gegen die Brände

«Die Regierung hat diese Entscheidung nicht leichtfertig gefällt», betonte Verteidigungsministerin Marise Payne. Es sei das erste Mal in der Geschichte Australiens, dass Reservisten in so grosser Zahl herangezogen würden.

«Die heutige Entscheidung bringt mehr Füsse auf die Erde, mehr Flugzeuge in die Luft, und mehr Schiffe auf See», sagte Morrison. Australiens Armee unterstützt die Einsatzkräfte im Kampf gegen die Buschbrände bereits seit Monaten mit rund 2000 Soldaten sowie mit Erkundungsflügen und Logistik.

Morrison in der Kritik

Wegen seiner Reaktion auf die dramatischen Brände war Morrison zuletzt in die Kritik geraten. Der Regierungschef war zunächst in die Ferien nach Hawaii geflogen, während sein Kontinent in Flammen stand. Bei einem Besuch der halb zerstörten Stadt Cobargo wurde er am Freitag ausgebuht. Eine weinende Schwangere und ein freiwilliger Feuerwehrmann weigerten sich, Morrison die Hand zu geben. Schliesslich machte der Premier kehrt, die Bewohner riefen ihm Beschimpfungen hinterher.