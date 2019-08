Augenzeuge: FCZ-Fan schlug zu, weil Opfer Platz im Bus forderte

Zu möglichen Motiven, die zur Tat geführt haben könnten, kann Cortesi derzeit nichts sagen. Um dieses zu klären, sei auch eine Aussage des Opfers wichtig. Aufgrund der schweren Verletzungen sei der 40-Jährige aber noch mehrere Tage nicht einvernehmbar, sagt Cortesi.

«So einer hat es verdient»

Der mutmassliche jugendliche Täter soll am Mittwochabend einen 40-jährigen Mann mit einem Faustschlag schwer am Kopf verletzt haben. Der Vater wollte mit seinen beiden Kindern, 2- und 4-jährig, und einem Kinderwagen am Hardplatz in den 72er-Bus einsteigen, als er vom Täter unvermittelt angegriffen wurde.

Durch die Wucht des Faustschlags knallte der Vater vor den Augen seiner Kinder aufs Trottoir und blieb regungslos liegen. Gemäss «20 Minuten» hat ein Augenzeuge beobachtet, wie der Täter dem am Boden liegenden Opfer zuschrie: «So einer hat es verdient.»

Ein anderer Augenzeuge, der direkt hinter dem Opfer in den Bus einsteigen wollte, stellt die Situation im Gespräch mit dem TA so dar: «Ich stand mit meiner Frau und meinen drei Kinder direkt hinter dem Opfer. Es hatte wenig Platz im Bus. Also rief das spätere Opfer in bestimmtem, aber nicht aggressivem Ton, man solle doch bitte aufrücken. Er würde gerne mit seinem Kinderwagen einsteigen. Daraufhin schlug einer unvermittelt zu, so dass der Mann rückwärts wieder aus dem Bus aufs Trottoir fiel.»

«Ich war völlig aufgewühlt»

Der genannte Augenzeuge ging daraufhin nach eigenen Aussagen zum Opfer hin und bemerkte, dass der Mann bewusstlos war. Er rief um Hilfe, jemand solle den Notarzt anrufen. Bis ihm ein Passagier ein Telefon hinstreckte und er selber den Notarzt benachrichtigte. Eine Passagierin, die sich als Krankenschwester zu erkennen gab, sei ebenfalls zur Hilfe geeilt. «Ich war völlig aufgewühlt», sagt der Augenzeuge weiter. Es hätte gerade so gut ihn und seine Familie treffen können.