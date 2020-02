Auf der Jagd nach den Koks-Kurieren vom «Drogenjet»

Es ist nicht die Art von Ankunft, die man sich als Passagier nach einem 12-Stunden-Flug in einem fremden Land wünscht. Der junge Mann im schwarzen «Under Armour»-Trainingsanzug ist soeben mit dem Swiss-Direktflug aus der brasilianischen Millionenmetropole São Paulo in Zürich angekommen und biegt von der Gangway ins Gate E ein. Da treten zwei unauffällig gekleidete, athletische Mittdreissiger auf den Fluggast zu und bitten ihn höflich, aber bestimmt, kurz stehen zu bleiben. «Kantonspolizei Zürich, we have a few questions.»