«Auch dann fällt die Maschine nicht wie ein Stein vom Himmel»

Der UIA-Führung zufolge hatte sich die Crew in einem Teheraner Hotel ausgeruht; auch mit dem Flugzeug gab es angeblich keine Probleme: UIA hatte die Boeing 737-800 (Registrierungszeichen UR-PSR) erst 2016 neu und direkt von Boeing übernommen. Die letzte Überprüfung der Maschine war gerade zwei Tage her, als Japonenko, acht weitere Besatzungsmitglieder und 167 Passagiere am frühen Mittwochmorgen ins Flugzeug stiegen.

Mit einer Stunde Verspätung hob Flug PS752 um 6.12 Uhr Ortszeit von der Landebahn ab. Die Maschine stieg bis auf 2400 Meter Höhe – und stürzte ab. Einem von der iranischen Staatsagentur Irna zitierten Beamten zufolge hatte ein Triebwerk der Boeing Feuer gefangen und die Besatzung dann die Kontrolle über das Flugzeug verloren.

An der Absturzstelle der Boeing 737 nahe Teheran liegen Trümmerteile der ukrainischen Passagiermaschine. Foto: Reuters

Auch ein von den Iranern verbreitetes, per Handy aufgenommenes Amateurvideo (siehe oben), das angeblich Flug PS752 aufnahm, zeigt kurz vor dem Aufprall Feuer an der Maschine. Dann schlägt die Maschine von Kapitän Japonenko um 6.14 Uhr in einem den Nachthimmel erhellenden Feuerball auf. Niemand an Bord überlebt.

Keine Beanstandungen am Flugzeug

Ukraines Präsident Wolodimir Selenski brach einen Staatsbesuch in Oman ab und flog nach Kiew zurück. Die Führung von UIA erklärte auf einer Pressekonferenz auf dem Kiewer Flughafen Boryspol, der Absturz werde gemeinsam mit Experten der ukrainischen und iranischen Flugbehörden und dem Hersteller Boeing untersucht. «Es war eines unserer besten Flugzeuge mit einer tollen, zuverlässigen Besatzung», sagte Direktor Jewgeni Dychne.

UIAs Technischer Direktor Alexander Schafijew erklärte, die Maschine sei zuletzt am 6. Januar überprüft und keinerlei Mängel festgestellt worden. Auch «von der Besatzung kamen weder beim Hinflug nach Teheran noch vor dem Rückflug irgendwelche Beanstandungen».