Anspannung in der Quarantäne: Schlägerei auf Kreuzfahrtschiff

Einen Tag lang sassen über 4500 Passagiere im Hafen von Cozumel in Mexiko fest. Sie durften das Kreuzfahrtschiff MSC Meraviglia nicht verlassen, bis zwei Verdachtsfälle auf Coronavirus-Infektionen abgeklärt wurden. Blanca Haddad war mit an Bord, sie beschreibt die Stimmung als «angespannt». Angst und Frustration lagen in der Luft.