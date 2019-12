An die Leine mit den EU-Katzen

Sobald sie die Wohnung verlassen hat, vergisst die Katze, dass ihre zentrale Aufgabe im Herzigsein besteht. Stattdessen erinnert sie sich an das Raubtier in sich. Und greift alle an, die kleiner sind als sie – nicht nur Mäuse und Ratten, sondern auch Vögel, Frösche und sogar Hasen. Dabei hat sie gar keinen Hunger. Und verstösst erst noch gegen das Recht. Mehrfach.